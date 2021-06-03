У Києві вирішили "оптимізувати" черги на вакцинацію

Щоб скоротити очікування в черзі на антикоронавірусну вакцинацію киян в Міжнародному виставковому центрі, влади трохи змінить процес, заявили в Київській міській держадміністрації, повідомляє Ліга.net.

Буде дві черги в залежності від того, кого покликали на щеплення, а хто просто прийшов, тому що записався в додатку "Дія".

На минулих вихідних охочих зробити щеплення від COVID-19 серед просто зареєстрованих в мобільному додатку виявилося більше, ніж тих, кому медики подзвонили й запросили на укол. З близько 7000 киян за дзвінком підтвердили бажання вакцинуватися тільки 560 осіб.

Тепер одна черга буде для тих, кому подзвонили й запросили на конкретний час, а друга – для тих, хто також записаний в "Дії", але запрошення поки не отримав. Останні можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися в порядку живої черги.

Запрошені повинні будуть показати SMS-повідомлення з датою, часом і номером бригади вакцинації. У разі запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися в порядку живої черги з 10:00 до 17:30.