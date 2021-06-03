Toyota не піде по шляху світових тенденцій

Японський виробник не тільки не припинить випуск традиційних моделей, але займеться розробкою нових, повідомляє Автоцентр.

Світові тенденції диктують свої правила і вносять корективи в плани автовиробників. В даний час на піку популярності знаходяться кросовери, тому компанії зосередили свою увагу на їх розробці. Ці багатофункціональні і практичні автомобілі впевнено витісняють з ринку інших представників, включаючи седани.

В результаті деякі марки прийняли рішення відмовитися від випуску седанів або максимально скоротити свою присутність в даному сегменті. Але Toyota вирішила піти проти нової тенденції. На думку керівництва японської компанії, вона тільки виграє на цьому тлі. Адже серед клієнтів бренду багато шанувальників даного типу автомобілів, які не планують пересідати на кросовери.

Виходячи з того, що модельний ряд седанів після свого роду «чистки» значно порідшає, конкуренція в ньому стане істотно нижче. Цим і має намір скористатися Toyota, яка запропонує покупцям сучасні, стильні та комфортні седани. До того ж вони економічніше кросоверів, що також грає важливу роль.

В даний час лінійка японської марки включає три представника цього сегмента: Corolla, Camry і Avalon (в США; в Україні - дві перші моделі). Також наближеним до цього типу машин воднева Mirai і гібридний Prius. Якщо очікування виробника виправдаються, то, можливо, будуть розроблені нові висококласні седани.