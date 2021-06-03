Зеленського закликали зняти санкції з добровольців-іноземців

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що народні депутати під час засідання 3 червня звернулися до президента з проханням розглянути на засіданні РНБО виключення бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура зі списку санкцій, повідомляє Деловая столица.

Гончаренко нагадав, що 14 травня рішенням РНБО були введені санкції проти чотирьох добровольців цього батальйону.

"Проблема в тому, що через санкції їх можуть депортувати з території України, що для учасників батальйону, які воювали за незалежність Ічкерії (Чеченської Республіки), фактично несе пряму загрозу життю. Вже траплялися прецеденти, коли таких осіб депортували в Росію і пізніше їх вбивали" , — написав Гончаренко.

Він підкреслив, що таке ставлення до добровольців-іноземців, "які, захищаючи суверенітет України, не мають жодних гарантій безпеки, призводять до підриву обороноздатності нашої держави".

"Тому ми разом з колегами поставили свої підписи під депутатським запитом Ахтема Чийгоза до Зеленського" , — зауважив нардеп, оприлюднивши фотокопію відповідного звернення.

Зауважимо, що під час виступу Ахтема Чийгоза ("ЄС") та Андрія Шараськіна ("Голос") кілька десятків народних депутатів вийшли до трибуни Верховної Ради, протестуючи проти ситуації з бійцями добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура.