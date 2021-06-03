"ЛНР" хоче визнати СБУ і розвідку Міноборони терористичними організаціями

"Генпрокуратура" так званої "ЛНР" планує звернутися в "Верховний суд республіки" з позовною заявою і визнання Служби безпеки України (СБУ) і Головного управління розвідки Міністерства оборони України терористичними організаціями, повідомляє Страна.ua.

"На даний момент Генеральним прокурором ЛНР вирішується питання про підготовку та направлення позовної заяви до Верховного Суду ЛНР про визнання Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України терористичними організаціями ", - заявила представник "Генпрокуратури ЛНР" Інна Семенова.