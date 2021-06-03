На дорогах з'являться нові дорожні знаки

Восени цього року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні». Про основні зміни і уточнення розповів Укравтодор на своїй сторінці у Facebook, повідомляє ЮрЛига.

Що зміниться?

- зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;

- внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

- будуть запроваджені нові дорожні знаки «Автозаправні/Електрозарядні станції», таблички «Місце для зарядки електромобілів», «Платна дорога» та «Кінець платної дороги».

Зміни щодо дорожніх знаків

Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. № 790, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Додано новий розділ де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Також ДСТУ доповнено новими знаками і табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Крім цього змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

Зміни набувають чинності відповідно до наказу ДП УкрНДНЦ від 26.05.2021 № 191 з 01 листопада 2021 Національний нормативний документ ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», який розроблений на заміну ДСТУ 4100:2014.





