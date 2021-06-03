Як оформити ДТП за європротоколом

В Україні при оформленні ДТП можна за бажанням водіїв безпосередньо на місці використовувати європротокол, при якому присутність поліції не обов'язкова. Умовою для цього є відсутність травмованих або загиблих в результаті аварії, а також якщо отримані пошкодження авто незначні, повідомляє РБК-Украина.

Як правильно складати документ, де отримати форму, і для чого це потрібно - читайте в матеріалі нижче.

Навіщо потрібен європротокол, яка інструкція

У країнах Європи водії за допомогою європротоколів залагоджують більшість аварій, в яких не постраждали люди. В Україні такі спрощені правила оформлення ДТП набрали чинності десять років тому. А в 2017-му бланки ОСАЦВ замінили на цифрові поліси, і автомобілістам отримали можливість оформляти аварії просто за допомогою смартфона.

Європротокол при ДТП є підставою для подачі заяв в страхові компанії для страхових коштів.

Після заповнення такого протоколу водії мають право покинути місце аварії, не повідомивши про подію правоохоронцям.

За правилами, після цього не пізніше ніж через 3 для після ДТП потрібно звернутися до свого страховика, і надати свою копію європротоколу.

Разом з цим документом також потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення, страховий поліс, і фотографії з місця ДТП, якщо вони були зроблені безпосередньо водієм.

Розмір виплат по європротоколу на сьогодні є лімітованим, зазначає yurporada.kiev.ua. Так, максимум, що водії можуть отримати, це 50 тисяч гривень.

Варто зауважити, що в Україні часто водії не хочуть оформляти цей протокол через те, що виникає міркування про складність при проведенні оцінок збитків після аварії. Але, як показує практика, для отримання вищезгаданої суми, проблеми не виникають.

Де отримати європротокол

Щоб завантажити собі європротокол, необхідно:

відвідати сайт МТСБУ (mtsbu.ua) і роздрукувати документ,

використовувати веб-інтерфейс МТСБУ і скопіювати там електронний варіант документа;

можна завантажити мобільний додаток "Мій поліс" (mypolis.io).

Які вимоги для складання європротоколу

При оформленні документів водії повинні знати, які є підстави для складання європротоколу: