5 кардіологічних препаратів, які можуть зашкодити іншим органам

Препарати, які лікарі прописують при серцево-судинних захворюваннях, мають свої побічні ефекти. Їх дія завдає певної шкоди органам і системам, повідомляє Econet.

Ліки для сердечників: що важливо знати?

Серед різних захворювань проблеми серцево-судинної системи відрізняються різноманітністю і складністю. Не секрет, що саме патології серця і судин стоять на першому місці у світі як причина смертності. Сучасна фармакологія розпорядженні широкий вибір препаратів для профілактики й лікування кардіологічних захворювань. Вони, безумовно, ефективні. Але своїм побічною дією вони можуть погіршувати функції інших внутрішніх органів.

Ось 5 груп препаратів, які застосовуються в кардіології, і мають серйозне побічна дія.

Нітрогліцерин.

Як правило, нітрогліцерин застосовують при ішемічній хворобі серця, але побічними ефектами його вживання проявляються головні болі й раптове зниження кров'яного тиску.

Ацетилсаліцилова кислота (аспірин).

Ці ліки прописується лікарями в профілактичних цілях проти тромбозів. Тривале застосування даного препарату входить в план реабілітації хворих, які пережили операції по установці розширюють артерії стентів.

Але вживання аспірину може завдати шкоди ніжним слизових оболонок і має ризик виникнення ерозійних процесів в травному тракті. Одним із серйозних побічних дій ацетилсаліцилової кислоти медики називають її здатність провокувати внутрішні кровотечі. Як правило, кровотечі виникають в шлунку, але іноді вони відзначаються і в мозку, що може послужити фактором інсульту.

Діуретики (сечогінні).

Цю групу препаратів зазвичай прописують хворим, що страждають серцевою недостатністю, наслідком якої є набряклість в ногах. Якщо рідина затримується в тканинах, це служить додатковим навантаженням на серце і судини, в той час як діуретики, виводять рідину і знижують навантаження.

Однак діуретики позбавляють кров електролітів. А це загрожує переднепритомний стан, слабкістю, запамороченням. Плюс до всього, при прийнятті даних препаратів ряд пацієнтів вказують на біль в області серця.

Глікозиди

Такі ліки прописують при аритмії. Якщо ви приймаєте глікозиди, важливо дотримуватися рекомендованого дозування та схеми прийому медикаменту. Ігноруючи ці умови, хворий може погіршити свої кардіологічні проблеми (не виключена і зупинка серця). Справа в тому, що - глікозиди негативно впливають на ритм серця і провідність серцевих імпульсів.

Бета-блокатори

Такі препарати виписують хворим після перенесеного інфаркту, коли ставляться діагнози аритмія, стенокардія, гіпертонія, ішемія. У групі даних медикаментів є неселективні бета-блокатори, що діють в комплексі на весь організм. Їх вживання може спровокувати загострення бронхіальної астми, абструктівний бронхіту, гіпоглікемії, проблеми потенції, розвиток депресивних станів.

Коли мова йде про співвідношення користі й шкоди для організму при застосуванні ліків, завжди важливо зважити ці два моменти. Часто без деяких препаратів людині, яка має захворювання, просто не обійтися. Але водночас їх побічний ефект відбивається на інших органах і системах. Що для хворого більш вагомо: лікування чи побічна дія? Адже з серцево-судинними захворюваннями жартувати небезпечно.