"Податок на Google" може підвищити вартість електронних послуг

Ухвалення законопроекту № 4184 про “податок на Googlе” може призвести до зростання вартості на деякі електронні послуги. Про це розповів експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко, повідомляє УНН.

За словами експерта, ключовою мотивацією з боку держави в ухваленні законопроекту є збільшення надходжень до державного бюджету України.

“Це не "новий податок", а саме розширення бази оподаткування податком на додану вартість. Тобто, по електронних послугах, що надаються в мережі інтернет (хмарні сховища, реклама, ігри в Steam тощо) нерезидентами, варто очікувати зростання цін на 20% (загальна ставка ПДВ)”, - зазначив експерт.

Зокрема, Рябченко наводить у приклад рекламу, яка надається в Україні та підлягає оподаткуванню ПДВ на 20%. У той же час, зазначає експерт, іноземці не сплачують цей податок в Україні. Тому фактично в цьому “ми намагаємось забезпечити рівність” .

Економіст вважає, що підвищення цін не відбудеться відразу, оскільки закон почне діяти з 1 січня 2022 року, та за цих пів року компанії зможуть пройти необхідні процедури і будуть сплачувати податки на території України.

Ухвалення законопроекту призведе також до зростання конкуренції на ринку, а кінцеві споживачі навряд чи сприйматимуть позитивно здорожчання цін, вважає Рябченко.