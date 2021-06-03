У Білорусі вийшов фільм-"розслідування" про Протасевича

У Білорусі державний канал ОНТ представив фільм "Рейс Афіни-Вільнюс" про опозиційного журналіста, творця й ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє Кореспондент.

У фільмі стверджується, що Протасевич брав участь у бойових діях на сході України в складі добровольчого батальйону "Азов". У картині присутні фотокадри, на яких зображений Роман у військовій формі. Він стоїть у строю, позує на тлі бойової техніки.

Автори картини стверджують, що Протасевич був у зоні бойових дій не якості журналіст, а як військовий.

Телеканал наводить цитату з інтерв'ю опозиціонера, яке він нібито дав в тому році виданню "Радіо Свобода".

"Мій приїзд на війну абсолютно обміркований і зважений. Поки що, на щастя, ні про що шкодувати не доводилося. Більш того, саме тут, на війні, я зустрів своїх найближчих друзів, які до того ж і мої брати по зброї", – нібито говорить Протасевич.

Засновник і перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький стверджує, що Протасевич знаходився в Широкино в якості журналіста.

"Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкино... Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", – заявив Білецький.

Крім того, у фільмі показали нові фрагменти допиту затриманого журналіста й представлені інші деталі екстреної посадки лайнера, що летів з Греції до Литви через повітряний простір Білорусі.