У МЗС назвали країни, в яких можуть відпочити українці

У Міністерстві закордонних справ заявили, що в умовах пандемії коронавірусу для українців відкриті кордони 107 країн, повідомляє Слово і діло.

Незважаючи на те, що в цьому списку немає країн Шенгенської зони, а для в'їзду потрібні як мінімум медична страховка і ПЛР-тест, вибрати місце для літньої відпустки є з чого.

Без обмежень (мається на увазі пов'язаних з COVID-19) можна в'їхати буквально в одиниці країн, більшість з яких не дуже популярні серед туристів: Сомалі, Уганда, ЦАР, Бенін, Того, Руанда, Гана, Камерун і ще кілька африканських держав.

Планувати відпустку можна в Албанії, Південній Кореї, Непалі, Домінікані, Північній Македонії, Чорногорії, Мексиці - українців пускають без обмежень.

З традиційних літніх напрямків доступні Туреччина і Єгипет. Для в'їзду в Єгипет потрібен лише негативний результат тесту на коронавірус. Для Туреччини - крім ПЛР-тесту потрібна медична страховка, що покриває лікування COVID-19. Підійде також сертифікат вакцинації (але цей варіант поки не для українців) або тест на антитіла.

Щоб поїхати в Грецію, зараз потрібен результат ПЛР-тестування або сертифікат вакцинації. Аналогічні вимоги висуває для туристів Болгарія.

При наявності негативного результату тесту на коронавірус відкритий в'їзд для українських туристів на Шрі-Ланку, Багамські Острови, Барбадос, Мальдіви, в Вірменію, Грузію, Сербію, Словенію, Зімбабве, Бразилію, США і ще ряд інших країн.

Незважаючи на наявність негативного результату ПЛР-тесту, українцям потрібно буде відсидіти карантин після приїзду в Великобританію (10 днів), Ірландію (14 днів), Туніс (7 днів, якщо ви не пройшли повний курс вакцинації), Саудівську Аравію (7-14 днів ).

Щоб в'їхати в Молдову, можна зробити ПЛР-тест або після приїзду ізолюватися на 14 днів (хоча мало хто вибере такий варіант). Для подорожі в Сан-Марино тест не потрібен, але доведеться просидіти 20 днів на карантині.