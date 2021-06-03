Ціни на овочі та яйця змінилися: скільки коштують продукти

Овочі борщового набору на початку червня продовжують дешевшати. Торішню картоплю продають за 10-14 грн, капуста - 4-5 грн/кг, морква - 9 грн/кг. Буряк минулого врожаю практично зник із полиць багатьох магазинів, повідомляє Gazeta.ua.

У супермаркети завезли ранні овочі. Молоду капусту продають у середньому по 15 грн/кг, буряк і морква коштують 39-48 грн, картопля - 22-35 грн, цибуля - 16 грн/кг.

Тепличні огірки різко впали в ціні. У різних супермаркетах їхня вартість стартує від 11 грн/кг. Деякі магазини пропонують цей овоч за 35-37 грн. Середня ціна кілограму помідорів - 35-37 грн.

На 10-20 грн подешевшала курятина. Місяць тому курячі гомілки коштували 96 грн/кг. Зараз їх продають по 63-65 грн. Найдешевші яйця можна придбати по 18 грн за десяток. Деякі супермаркети пропонують яйця по 25-32 грн. На початку травня середня вартість десятка яєць доходила до 40 грн.

Не дешевшає соняшникова олія. Деякі супермаркети пропонують її по акційній ціні 55 грн за 850 г. Загалом вартість соняшникової олії коливається від 39 до 78 грн/л, залежно від торгової марки.

Цукор порівняно з початком травня подешевшав на 3-5 грн. Його продають по 21-25 грн/кг.

На 3-5 грн подорожчало молоко. Літр пастеризованого коштує 25 грн.

Традиційний споживчий кошик у червні:

Хліб білий - 10-13 грн.

Хліб нарізаний скибками - 14 грн.

Батон - 14 грн.

Куряче філе - 99 грн/кг

Куряча гомілка - 63-65 грн/кг

Свиняча вирізка - 159 грн/кг.

Свиняча корейка - 114 грн/кг

Фарш свинячий - 88 грн/кг.

Молоко - 25-27 грн/л.

Яйця курячі - 18-25 грн за 10 од.

Тверді сири - 160-290 грн/кг.

Ковбаси копчені - 17-29 грн за 100 г.

Масло - 43-49 грн за пачку 200 г.

Скумбрія холодного копчення - 70 грн/кг.

Скумбрія свіжоморожена - 80 грн/кг.

Макарони-павутинка і ріжки - 22- 25 грн/кг.

Спагеті - 16-27 грн/кг.

Гречка - 30-62 грн/кг.

Пшоно - 10 грн/кг

Горох - 16 грн/кг.

Борошно - 30 грн за 2 кг.

Рис - 30 грн/кг.

Крупа пшенична - 9 грн/кг.

Крупа ячмінна - 10 грн/кг