Військові США помилково взяли штурмом завод у Болгарії

Американські солдати під час навчань у Болгарії випадково взяли штурмом приватний завод, який виробляє обладнання для обробки оливкової олії, заявили в пресслужбі армії США, повідомляє InfoResist.

Під час навчань під назвою Swift Response 21 в болгарському селі Чешнегірово американські солдати відпрацьовували захоплення й охорону аеропорту і помилилися з об’єктом.

US special forces mistakenly storm a factory producing machinery for olive oil during #NATO drills in #Bulgaria. The owner has filed a law suit pic.twitter.com/3NRM558Q7g — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) May 30, 2021

За інформацією американської армії, солдати не використовували зброю під час інциденту, оскільки до безпеки союзників, цивільних жителів і солдатів ставляться серйозно.

При цьому США щиро перепросили в заводу та його працівників. Разом з тим нікого з військових за штурм помилкового об’єкта не покарали.

Своєю чергою президент Болгарії Румен Радев обурився тим, що трапилося і сказав, що військові формування не повинні наражати на небезпеку життя болгарських громадян. Він підкреслив, що навчання на території Болгарії разом із союзниками країни повинні не створювати напруженість, а навпаки сприяти зміцненню безпеки.