Міжбанк: відгомони інтервенцій НБУ

Вчорашня поява НБУ на міжбанківському валютному ринку з інтервенцією на покупку валюти розбурхало імпортерів, і сьогодні на початку торгів вони почали активно купувати валюту, що викликало короткочасне зростання котирувань безготівкового долара.

Однак продовження це зростання не мало: зраділи такому повороту подій експортери за 45 хвилин оперативно задовольнили попит, що виник, і котирування знову пішли вниз. Після обіду ситуація змінилася на протилежну: число продавців майже в 2 рази перевищило число покупців валюти. Угоди проводилися навіть по 27,318-27,32 гривень.

На готівковому валютному ринку вкрай уважно стежили за тим, що відбувається на міжбанку. Триваюче менше години зростання котирувань безготівкового долара не чинило ніякого впливу на ціну готівкового «американця», яка продовжила зниження. Вранці в столиці долар продавали по 27,33-27,34 гривень, а до обіду - вже по 27,30-27,31 гривень.

Євро на FOREX вирішив повторити вчорашню траєкторію руху і сьогодні з самого ранку знову пішов вниз, опустившись до 11 ранку до позначки 1,2178 долара. Готівковий євро відреагував зниженням до 33,27-33,29 гривень: за такою ціною його продавали в Києві в обід.

Торгівля готівковим рублем в Києві сконцентрувалася у вузькому діапазоні 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. І дешевші, і більш дорогі пропозиції сьогодні зустрічалися набагато рідше.

Ціна польського злотого в Києві поки зберігається на рівні 7,45-7,50 гривень. Але якщо євро продовжить і далі дешевшати, то цінник на злотий також переглядатимуть у бік зниження.