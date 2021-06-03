Тупицький і Касмінін намагаються потрапити до Конституційного суду

Відсторонені голова КСУ Олександр Тупицький і суддя КСУ Олександр Касмінін намагаються потрапити до Конституційного суду, де сьогодні, 3 червня, розглядають конституційність закону про ринок землі.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

За даними журналістів, поки спроби Касмініна і Тупицького не увінчалися успіхом, вони зажадали доповісти суддям про свою присутність і зараз чекають відповіді біля входу. Їх не пускають співробітники Управління держохорони.

За словами Тупицького, на даний момент у КСУ є кворум для прийняття рішень.