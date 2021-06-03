Тупицький і Касмінін намагаються потрапити до Конституційного суду
Відсторонені голова КСУ Олександр Тупицький і суддя КСУ Олександр Касмінін намагаються потрапити до Конституційного суду, де сьогодні, 3 червня, розглядають конституційність закону про ринок землі.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
За даними журналістів, поки спроби Касмініна і Тупицького не увінчалися успіхом, вони зажадали доповісти суддям про свою присутність і зараз чекають відповіді біля входу. Їх не пускають співробітники Управління держохорони.
За словами Тупицького, на даний момент у КСУ є кворум для прийняття рішень.
"Але питання не тільки в кворумі, а в повноцінному складі суду, коли 18 суддів в залі і певна кількість голосів для прийняття рішень - це одне. І коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень така ж", - заявив Тупицький.