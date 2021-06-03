ДБР розкрило зловживання в Міненерговугілля на 1,5 млрд грн

Державне бюро розслідувань розкрило масштабну схему безкоштовної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем в користування приватним операторам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" був затверджений типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватися 10% від залишкової вартості. Однак у 2017 році тодішні чиновники Міненерговугілля в змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, в яких передбачено безоплатне користування державним майном", - повідомляє прес-служба ГБР.

За три роки в результаті зазначених дій державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд грн.

У четвер, 3 червня 2021 року слідчі ГБР одночасно проводять 47 обшуків на території України, в тому числі в Міністерстві енергетики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у 37 операторів газорозподільних систем і по місцях проживання колишніх вищих посадових осіб міністерства.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до скоєння злочину посадові особи Міненерговугілля, керівники операторів газорозподільних систем і їх кінцеві бенефіціарні власники.