Кабмін запропонував прив'язати розмір акцизу на пиво до його міцності
Уряд запропонував Верховній Раді змінити принцип визначення розміру ставки оподаткування акцизним податком пива, пропонується вираховувати цей податок за міцністю напою замість його літражу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідну пропозицію позначено в так званому "ресурсному" законопроекті (№5600) з поправками до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, зареєстрованому Кабінетом міністрів у парламенті.
Документ пропонує обкладати акцизним податком спирт, що міститься в пиві із солоду, за ставкою 59,82 грн за 1 л 100% -го спирту, таким чином, для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн / л, а 8% спирту - 4,79 грн / л.
Наразі пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.