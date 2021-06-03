Світові ціни на продовольство показали максимальне зростання за 10 років

Світові ціни на продовольство в травні виросли на найзначнішу величину за більш ніж 10 років, і це попри те, що світове виробництво зернових може досягти нового безпрецедентно високого рівня, повідомляє AgroPortal.

Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО).

Так, середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в останньому місяці весни склало 127,1 пункту, що на 4,8% вище квітневого показника і на 39,7% вище показника травня 2020 року.

«Одним з чинників зростання цього індексу, який дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін на найбільш ходові продовольчі товари, стало різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові; він досяг найвищого значення з вересня 2011 року, що лише на 7,6% нижче його історичного максимуму в номінальному вираженні», - відзначають в організації.

У порівнянні з квітнем Індекс цін на зернові ФАО виріс на 6% головним чином за рахунок зростання світових цін на кукурудзу, середнє значення яких на 89,9% перевищило показник минулого року. Однак наприкінці травня ціни на кукурудзу почали знижуватися в основному у зв'язку з поліпшенням видів на урожай у Сполучених Штатах Америки. Світові ціни на пшеницю також почали знижуватися наприкінці місяця, однак у середньому травневі ціни були на 6,8% вище, ніж у квітні, водночас світові котирування рису залишалися стабільними.

Індекс цін на рослинні олії ФАО додав у травні 7,8%, що було головним чином обумовлено підвищенням цін на пальмову, соєву та рапсову олії. Ціни на пальмову олію зросли в силу повільного зростання виробництва в країнах Південно-Східної Азії, а прогнозований стійко високий світовий попит, особливо з боку сектора виробництва біодизельного палива, сприяв зростанню цін на соєву олію.

Середнє значення Індексу цін на цукор ФАО збільшилось у травні в порівнянні з квітнем на 6,8% в силу, головним чином, затримок збиральної кампанії і побоювань щодо низьких врожаїв у Бразилії, яка є найбільшим у світі експортером цукру, навіть попри великий обсяг поставок з боку Індії, який сприяв уповільнення зростання цін.

У порівнянні з квітневим показником значення Індексу цін на м'ясо ФАО збільшилось на 2,2%, причому котирування всіх видів м'яса росли під впливом збільшення обсягів імпортних закупівель з боку Китаю, а також у зв'язку з ростом внутрішнього попиту на м'ясо птиці та свинину в провідних регіонах-виробниках.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО також виріс за цей місяць на 1,8% в порівнянні з рівнем того ж періоду минулого року. Головним чинником зростання був активний імпортний попит на зняте і незбиране сухе молоко, в той час як ціни на вершкове масло знизилися вперше за майже рік у зв'язку зі збільшенням експортних поставок Новою Зеландією.