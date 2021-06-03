Поліція буде попереджати про аварійнi ділянки в Києві

Патрульна поліція проведе експеримент і буде інформувати користувачів навігаторів Waze про наближення до аварійно-небезпечної ділянки, повідомляє Autoconsulting.

Коли водій буде під'їжджати до такого ділянці, йому прийде повідомлення. Наприклад, ось таке:

«За рік тут сталося 50 ДТП. Перебудовуйтеся обережно, щоб не було 51-го».

За словами заступника начальника департаменту патрульної поліції Нацполіціі України Олексія Білошицький, якщо такі повідомлення дозволять знизити аварійність хоча б на 10-15% на небезпечних ділянках - це вже буде успіх. І тоді цей досвід поширять на всю Україну.