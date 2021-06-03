Jaguar представила нові версії спорткара F-Type

Британська компанія Jaguar підготувала черговий подарунок для любителів потужних та динамічних спортивних автомобілів. Нова версія F-Type 450 має у своєму арсеналі 450-сильний V8, а у топовій F-Type R під капотом ховається табун з 583 "конячок, повідомляє Обозреватель.

Для американського ринку Jaguar більше не буде пропонувати 4- та 6-циліндрові версії купе та кабріолетів F-Type. Замість них покупці зможуть замовити дві потужні модифікації F-Type 450 та F-Type R.

F-Type 450 має у своєму арсеналі 450-сильний V8. Джерело: Jaguar

Нова версія P450 оснащена 450-сильним компресорним мотором V8. У стандартну комплектацію новинки увійшли електронний активний диференціал. Крім того, новинку можна замовити не тільки в задне-, але і в повноприводному виконанні. На розгін до першої "сотні" автомобілю потрібно всього 4,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 285 км/год. Автомобіль також отримав нові 20-дюймові легкосплавні диски, систему активного вихлопу і ефективніші гальмівні гальма з дисками діаметром 380 мм спереду та 376 мм – ззаду. Крім того, для новинки пропонується широкий асортимент опцій для подальшої персоналізації машини від підрозділу SVO.

Салон Jaguar F-Type. Джерело: Jaguar

На вершині сімейства – 583-сильна версія F-Type R. Автомобіль оснащується виключно повнопривідною трансмісією з технологією Intelligent Driveline Dynamics (IDD). Повною мірою відчути задоволення від активного драйву допоможуть індивідуальні настройки спортивної двохважелем підвіски і рульового управління з електропідсилювачем. На розгін від 0 до 100 км/год автомобілю буде потрібно 3,6 с, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 299 км/год.

583-сильна версія F-Type R. Джерело: Jaguar

Вартість в США стартує з $69900 за заднеприводную версію, а купе 4WD обійдеться мінімум у $79900. Топова модифікація F-Type R оцінюється у $103200.