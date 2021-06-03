Україна хоче брати участь в переговорах по "Північному потоку-2"

Посол України в ФРН заявив, що українська сторона вимагає участі в американо-німецьких переговорах щодо газопроводу, повідомляє Кореспондент.

Влада України звернулися до уряду Німеччини з проханням про участь в переговорах по "Північному потоку-2", які йдуть між ФРН і США.

"Північний поток- 2 завдає удар у саме серце України - як з економічної точки зору, так і політики безпеки. У зв'язку з цим ми вимагаємо отримати можливість сидіти за одним столом на американо-німецьких переговорах, що стосуються цього вкрай небезпечного проєкту", - сказав посол Україна в Німеччині Андрій Мельник.

По його словами, відповідне прохання було передано владі Німеччини в минулий вівторок.

"Буде катастрофою, в тому числі для взаємної довіри, якщо між Берліном і Вашингтоном буде укладена угода за рахунок України", - сказав дипломат.

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