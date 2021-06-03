Дощі припиняться, але не скрізь: прогноз погоди на п'ятницю

Проливні дощі в більшій частині областей повинні закінчитися, їх місце відразу ж займе тепла і ясна погода. Проте жителям Східної та частково Південної України доведеться потерпіти хмари на небі й калюжі на асфальті.

У п'ятницю, 4 червня, на заході та півночі країни, а також Одеської області температура підніметься в середньому до +19...+21 градуси за Цельсієм, а вночі опуститься до 9-11. У більшості центральних регіонів, виключаючи Дніпропетровщину, і в Миколаївській області прогнозують близько 18-20 з позначкою "плюс" у світлий час і 10-12 в темний. У Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму протягом дня буде від 16 до 19 тепла, після заходу сонця - в районі 10-13. У східних Харківщині, Донеччині та Луганщині - не більше +17 і +12 вдень і вночі відповідно.

Опади обіцяють в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, східних областях і Криму. У Харківській, Донецькій і Луганській областях дощ середньої інтенсивності або сильний, в інших регіонах - незначний. В інших частинах країни сухо. Вітер вночі південно-східний, вдень північно-східний, 7-12 м/с.

Погодні умови не будуть нести якої-небудь загрози, по всій країні "зелений" рівень.

Про небезпеку виникнення пожеж не повідомляється.

У Києві хмарно з проясненнями, але сухо. Днем столичні термометри покажуть +19...+21°C, а вночі - близько 10-12. Швидкість вітру - 3-5 м/с.