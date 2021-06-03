Медики назвали симптоми, що попереджають про високий тиск

Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, зазвичай називають «тихим вбивцею» через відсутність у нього симптомів. Однак, якщо ви відчуваєте гіпертонічні позиви, у вас може виникнути безліч гострих симптомів. Що таке гіпертонічні позиви, повідомляє U-News.

Гіпертонічні позиви - це клінічна ситуація, при якій артеріальний тиск дуже високий. При цьому симптоми небезпечного для життя стану можуть бути відсутні. Підвищений артеріальний тиск збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Про небезпечні показники тиску можуть попереджати чотири фізичні ознаки.

В ході дослідження, опублікованого в журналі Hypertension, вчені намагалися визначити найбільш часті симптоми високого тиску. Вони оцінювали частоту гіпертонічних позовів у відділенні невідкладної допомоги протягом 12 місяців.

Найпоширенішими ознаками в дослідженні були головний біль, носова кровотеча, непритомність і психомоторне збудження (від метушні до руйнівних дій).

Для зниження показників артеріального тиску експерти рекомендують знизити споживання солі та регулярно займатися спортом.