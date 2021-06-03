В Україні стартував запис на вакцинацію для громадян окупованих територій

Міністерство охорони здоров'я України розпочало запис на вакцинацію проти коронавірусної інфекції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим та м. Севастополі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З лютого цього року Мінреінтеграції спільно з Міністерством охорони здоров'я розпочали роботу з алгоритму вакцинації для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Відсьогодні я радий повідомити про старт запису на вакцинацію. І вже до кінця травня - середині червня буде розпочато вакцинацію наших громадян із ТОТ.

Вакцинація відбуватиметься у визначених місцевими управліннями охорони здоров'я опорних лікарнях. Вакцина вже завезена" , - розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

У чергу на вакцинацію записують громадян, що належать до пріоритетних груп, вакцинація яких наразі відбувається в Україні (насамперед люди похилого віку віком 65 років і старше).

"Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19. Під час розмови оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він тимчасово окупований), зазначити ваші дані та вибрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор здійснить запис на вакцинацію і надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або лист на електронну пошту - в разі його відсутності", - зазначено в повідомленні.

Ідентифікатори передаватимуть Державній прикордонній службі України для пропуску тих, хто записався на вакцинацію, на підконтрольну уряду територію.

Громадяни, які мають унікальний ідентифікатор із підтвердженням запису на щеплення, не мають проходити самоізоляцію або обсервацію.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

Імунізація проводитиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).