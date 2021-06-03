Лілія Ребрик разом з чоловіком захопили модним образами

Телеведучу Лілію Ребрик і її чоловіка танцюриста і хореографа Андрія Дикого називають однією з найромантичніших пар в українському шоу-бізнесі. Знаменитості практично не розлучаються і на всіх заходах з'являються разом. Кожен раз, виходячи на публіку, Лілія і Андрій намагаються підібрати образи, які будуть ідеально поєднуватися між собою, повідомляє Clutch.

Так, на прем'єрі фільмі «Пульс» зіркове подружжя з'явилося в неймовірно стильних луках в стилі кежуал, які були виконані в ніжних пастельних тонах. Телеведуча постала перед публікою в модному брючному костюмі з укороченим жакетом, який доповнила топом з білого шовку і трендовими літніми черевиками в тон. Доповнили образ прикраси, невелика сумка чорного кольору, гарна зачіска і бездоганний макіяж.

Андрій під стать дружині надів світлі бежеві штани й блакитну сорочку. Варто відзначити, що виглядала пара разом дуже органічно.