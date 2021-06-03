SkyUp анонсував початок "великого грецького літа"

Авіакомпанія SkyUp анонсувала відразу кілька рейсів з Києва на грецькі острови. Так, вже з 5 червня стартують польоти на Корфу, повідомляє UBR.

На наступний день - 6 червня - почнуться рейси за маршрутом Київ - Родос - Київ, а з 12 червня літак SkyUp відправить українських туристів в Іракліон, столиці острова Крит. Квитки вже доступні на сайті компанії:

Іракліон - Київ від тисячу дев'ятсот сімдесят сім грн (ціни вказані на момент публікації);

Корфу - Київ від 1984 грн;

Родос - Київ від 2114 грн;

Київ - Родос від 3524 грн;

Київ - Корфу від 3524 грн;

Київ - Іракліон від 3524 грн.

Рейси на Родос з Києва будуть виконуватися спочатку по неділях, а в подальшому будуть додані вильоти у вівторок і четвер.

Відправитися на Корфу з Києва можна буде спочатку щосуботи, але вже з кінця червня частота вильотів збільшиться до трьох: будуть додані вильоти по понеділках та середах.

Рейси з Києва до столиці Криту Іракліон стартують 12 червня. Спочатку літаки літатимуть по понеділках, середах, суботах і неділях. Однак буквально через кілька тижнів вильоти стануть щоденними.

Крім того, з 19 червня також стартують рейси на Крит з Одеси.