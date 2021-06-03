Олена Зеленська хоче створити Офіс першої леді

Олена Зеленська планує залишити після себе в ОП окрему структуру, яка б професійно займалася справами першої леді, повідомляє Новое время.

Олена Зеленська розповіла, що зараз чин першої леді законодавчо не закріплено в Україні.

"Немає особливих установок для дружин президентів, немає кодексу і формалізацізаціі моєї роботи", - пояснила вона на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

З одного боку, - каже перша леді, - це свобода, але з іншого - великі очікування:

"Від тебе чекають всього. Ти повинна вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити".

Вона додала, що не знала, з чого починати свою діяльність у статусі першої леді:

"Ти проходиш в будівлю офісу президента і там нікому не потрібен і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити".

Для ефективності своєї роботи Зеленська визначилася з чотирма напрямками, щоб діяти згідно з планом: культурна дипломатія, реформа харчування в школах, безбар'єрність і супровід президента.

Вона вважає, щоб діяльність першої леді була корисною з самого початку каденції нового президента, для цього слід утримувати невелику команду професіоналів в Офісі президента.