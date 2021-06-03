Світові ціни на їжу встановили рекорд

Індекс цін на продовольчі товари в травні виріс на 4,8 відсотка в порівнянні з квітнем (до 127,1 пункту). Ціни на їжу в світі встановили новий рекорд, який тримався з вересня 2011 року. Про це сказано в огляді сільськогосподарської організації ООН (FAO, повідомляє Лента.Ру.

Індикатор зростає вже 12-й місяць поспіль. Індекс цін на олію збільшився на 7,8 відсотка до квітня, цукор подорожчав на 6,8 відсотка. Зернові в травні підскочили на шість відсотків, найсильніше подорожчала кукурудза. На це вплинуло зниження прогнозів виробництва в Бразилії.

Індекс цін на м'ясну продукцію в травні збільшився на 2,2 відсотка. Це відбулося в основному через збільшення закупівель з боку Китаю, а також через зниження пропозиції в світі. Індекс цін на молочну продукцію виріс на 1,5 відсотка.

Раніше експерти назвали продукти, які подорожчають швидше за все. Лідерами зі зростання цін в найближчі два роки можуть виявитися соя, масляні культури і зерно - саме в цьому сегменті можливий найбільше зростання світових цін. Про це йдеться в аналітичному огляді Національного рейтингового агентства (НРА).

Соєві боби в найближчі 24 місяці можуть подорожчати на 20-30 відсотків, масляні культури - на 8 відсотків, а зерно - на 7 відсотків.