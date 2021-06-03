Голі українки і білоруски влаштували хвилину крику під штаб-квартирою ЄС

У Польщі під штаб-квартирою Євросоюзу білоруські, українські та польські активістки влаштували "хвилину крику" на підтримку політв'язнів в Білорусі, повідомляє Страна.ua.

Учасниці акції звернулися до вимог до великих компаній, таким як Ikea, Philip Morris і Nestlе.

Про акцію в Telegram-каналі написала журналістка Юлія Вітязево.

Координатором акції виступив член президії Координаційної ради білоруської опозиції, екс-міністр культури Павло Латушко.

Деякі дівчата були топлес. Вони зобразили на грудях логотипи компаній, вимоги до яких були висунуті під час акції.

Від Ikea активістки вимагали припинити купувати білоруський ліс, від Michelin - припинити поставки в БелАЗ, МТЗ, БМЗ, від Philip Morris - розірвати контракти з Гродненської тютюновою фабрикою, від Siemens - закінчити всі ділові відносини з державними структурами і афілійованими компаніями, від Nestlе-припинити вкладати кошти в національну білоруське ТБ.