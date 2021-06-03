Голі українки і білоруски влаштували хвилину крику під штаб-квартирою ЄС

У Польщі під штаб-квартирою Євросоюзу білоруські, українські та польські активістки влаштували "хвилину крику" на підтримку політв'язнів в Білорусі, повідомляє Страна.ua.

Активістки влаштували хвилину крику у штаб-квартири ЄС у Польщі. Фото: телеграм-канал вітязево

Учасниці акції звернулися до вимог до великих компаній, таким як Ikea, Philip Morris і Nestlе.

Активістки влаштували хвилину крику у штаб-квартири ЄС у Польщі. Фото: телеграм-канал вітязево

Про акцію в Telegram-каналі написала журналістка Юлія Вітязево.

Активістки влаштували хвилину крику у штаб-квартири ЄС у Польщі. Фото: телеграм-канал вітязево

Координатором акції виступив член президії Координаційної ради білоруської опозиції, екс-міністр культури Павло Латушко.

Активістки влаштували хвилину крику у штаб-квартири ЄС у Польщі. Фото: телеграм-канал вітязево

Деякі дівчата були топлес. Вони зобразили на грудях логотипи компаній, вимоги до яких були висунуті під час акції.

Активістки влаштували хвилину крику у штаб-квартири ЄС у Польщі. Фото: телеграм-канал вітязево

Від Ikea активістки вимагали припинити купувати білоруський ліс, від Michelin - припинити поставки в БелАЗ, МТЗ, БМЗ, від Philip Morris - розірвати контракти з Гродненської тютюновою фабрикою, від Siemens - закінчити всі ділові відносини з державними структурами і афілійованими компаніями, від Nestlе-припинити вкладати кошти в національну білоруське ТБ.

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