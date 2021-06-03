Керівництво Палати місцевої влади обрали під наглядом Зеленського

Керівником Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті був обраний мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Деловая столица.

Засідання Конгресу проходило в Хмельницькому за участю президента Володимира Зеленського з посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський зазначив, що Конгрес є важливим майданчиком для взаємодії центральних органів влади і місцевих громад, який має допомогти у вирішенні нагальних проблем регіонів.

Президент зазначив, що в Україні завершився перший етап реформи базового рівня місцевого самоврядування.

"Попереду – масштабна робота на регіональному й субрегіональному рівнях. Попереду непростий процес змін до Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою, змін до українського законодавства про місцеве самоврядування, а також до Бюджетного кодексу України" , — сказав Зеленський.

Президент також має намір ініціювати спільно з Кабінетом міністрів і Верховною Радою законопроєкти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів, у тому числі щодо вдосконалення плати за землю, податку на нерухоме майно, на доходи фізичних осіб, єдиного і транспортного податків.

"Мова не про збільшення цих податків, а про збільшення тієї частки, яка залишається на місцях" , — зазначив Зеленський.

Крім того, на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад була розглянута низка організаційних питань. Так, учасники засідання обрали головою Палати місцевих влад Конгресу мера Львова Андрія Садового. Його заступниками були обрані мер Житомира Сергій Сухомлин і мер Дніпра Борис Філатов.

Андрій Садовий запропонував ввести ротаційний принцип і випробувальний термін, який був визначений для нього на шість місяців.

Також учасники засідання включили до складу президії Конгресу виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, затвердили склад лічильної комісії та секретаріату засідання Палати і схвалили Регламент роботи Палати.