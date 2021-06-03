Прикордонники не пустили в Україну російського політтехнолога

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили в пропуску російському політтехнологу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадянин РФ Ш. 1969 року летів в Україну авіарейсом з Дубая. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що стосовно цієї особи є доручення державних органів, що забороняє йому в'їзд в Україну", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За наявною інформацією, ця людина раніше співпрацювала з одним з українських телеканалів і є російським політтехнологом.

Прикордонники відмовили йому в пропуску й повернули зворотним рейсом.

Як повідомило агентству джерело в Держприкордонслужбі, йдеться про російського політтехнолога Ігоря Шувалова.