Венера в Раку: астролог назвала найважливіші дати червня

Знак Раку-кардинальний, жіночий, пасивний. Належить до стихії води в кардинальному хресті, де представлена у своїх найбільш яскравих якостях. Входить в зону творення, яка описує активні, початкові, перші якості. Точка літнього сонцестояння 21 червня в цьому році, відповідає початку літа і за аналогією прийнята в астрології як початок знака Зодіаку Рак, повідомляє УНИАН.

Іншими словами, знак Раку містить в собі енергію і показники початкових моментів, пов'язаних з розвитком і зростанням. Ставить кардинальне завдання-зробити місце, територію найбільш прийнятною для життя, розмноження, розвитку. Це і пам'ять, і спадщина предків, і почуття, враження, що проявляються, як інтуїція. Активні енергії знака Зодіаку Рак з 2 по 27 червня, сприяють розв'язанню житлових питань.

Основний принцип знака Рака-міцні емоційні зв'язки, потреба «глибинних» почуттів, готовність сприймати та зберігати енергії навколишнього світу, розповіла астролог Марина Скаді.

Завдання знака Рака-контролювати свої почуття, потрібно навчитися відпускати, розтискати "клешні". Часом, надмірна турбота і опіка про близьких людей, призводить до патологічного стану.

Венера, планета любові, взаємин, краси й матеріальних цінностей, відчуває себе в Раку комфортно, спонукає людей шукати безпечні відносини, оскільки вона тісно пов'язана з комфортом. Домашні та сімейні справи в період руху Венери по знаку Рака, виходять на перший план. Венера, рухаючись по знаку Рака, наділяє нас здатністю тонко відчувати настрій та стан навколишнього світу. Якості Земної Венери (управитель Тельця), пов'язані зі світом форми, матеріалізації накопиченої енергії, значно посилюються в знаку раку. Це також втілення чуттєвості, в її самому природному прояві.

Той показник, що Венера як жіноча планета, управляє знаком активної стихії Повітря в кардинальному хресті (Терези), може бути обґрунтований загальним есенціальними якостями як Венери, так і Терезів. Принцип рівноваги й гармонії, за участю довкілля людей і зовнішнього світу.

У період з 2 по 27 червня, обставини складаються найкращим чином для досягнення взаємності, почуття любові та гармонії, властивих Венері.

3 червня точний трин (гармонійний аспект) Венери й Юпітера – використовуйте можливості цього дня по максимуму, особливо в питаннях, пов'язаних з сім'єю, романтикою, любов'ю. Не відкладайте на потім те, що можна зробити сьогодні. Значно згладжується загальний напружений фон, обумовлений коридором затемнень і ретро Меркурієм. Вже відчувається протистояння Марса і Плутона. Навіть якщо і трапиться щось неприємне в найближчий тиждень, це швидко закінчиться без серйозних наслідків для внутрішнього життя. Після 10 червня градус напруги в суспільстві знизиться.

По можливості, зведіть до мінімуму соціальну активність в першій декаді червня, це найкращий час для сімейних справ, відпочинку, романтичних зустрічей, занять з дітьми, поїздок на батьківщину, до батьків.

15 червня квадратура (напружений аспект) ретроградного Сатурна і урану, відчуватися буде всю другу декаду місяця, але це проблеми на рівні держави. Якщо ви займаєтеся будинком і сім'єю в цей період, то великої напруги не відчуєте. Але можна очікувати в цей час збої у фінансовій сфері, у взаєминах з можновладцями, начальниками. Заздалегідь підпишіть заяву на відпустку або відгули, інакше можете зіткнутися з серйозним опором і тоді великий ризик зіпсувати настрій собі і своїм рідним.

21 червня гармонійний аспект Венери і Нептуна, з одного боку, це підсилює чуттєву сторону життя, творчі здібності, але з іншого - провокує ілюзії, невідповідність бажаного і дійсного. Реально дивіться на речі, не зачаровуйтеся, щоб потім не розчаровуватися. Чи не відлітайте, заземлитесь, особливо в другій половині місяця. Також, 21 червня Сонце переходить в знак раку – День літнього сонцестояння, у багатьох відбудуться кардинальні зміни, в основному – в кращу сторону, якщо правильно скористатися потенціалом Венери в Раку.