Білий дім опублікував подробиці європейського турне Байдена

Президент США Джо Байден у рамках європейського турне, яке стартує 10 червня, має намір відвідати три країни, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Повідомляється, що 10 червня Байден проведе зустріч з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а також візьме участь у саміті G7 в британському графстві Корнуолл з 11 по 13 червня. 13 червня він зустрінеться з Її Величністю королевою Єлизаветою у Віндзорському замку.

Зі Сполученого королівства Байден відправиться до Брюсселю (Бельгія), де візьме участь у саміті НАТО 14 червня. На полях саміту він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

15 червня Байден візьме участь у саміті Європейський союз — США, а також проведе зустрічі з королем Бельгії Філіпом і премʼєр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо.

Потім американський президент відправиться до Женеви (Швейцарія), де 16 червня проведе двосторонній саміт з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. У Швейцарії він також зустрінеться з президентом Гаєм Пармеліном і міністром закордонних справ Ігнаціо Кассісом.

Нагадаємо, Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Путіним проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.