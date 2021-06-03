Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський має намір ветувати ухвалений Верховною Радою 3 червня закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування (законопроект № 4651, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", - наголосив глава держави.