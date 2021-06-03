Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у світі
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у світі. Зокрема, документ проголошує боротьбу з корупцією одним з ключових завдань у сфері національної безпеки США, повідомляє РБК-Украина.
"Сьогодні я видаю меморандум з дослідження національної безпеки по боротьбі з корупцією, щоб зробити боротьбу з корупцією одним з основних інтересів національної безпеки США", - заявив американський президент.
Зокрема, Байден доручив департаментам і агентствам дати рекомендації, які значно зміцнять здатність уряду США боротися з корупцією.
"Сполучені Штати будуть подавати приклад і в партнерстві з союзниками, громадянським суспільством і приватним сектором в боротьбі з лихом корупції. Але це місія для всього світу. І ми всі повинні підтримати відважних громадян усього світу, які вимагають чесного і прозорого управління", - підкреслив Байден.