Трендові варіанти міні-спідниці влітку 2021: з чим носити

Хороша новина для любительок міні-спідниць: у літньому сезоні вони знову на піку популярності, повідомляє РБК-Украина.

Правда, з тим, як і з чим носити таку спідницю, ще потрібно розібратися. Обов'язкова умова - "протилежні за змістом" речі. Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Аня Рибкіна.

Як носити міні-спідниць влітку 2021: головні умови

Цього року подіум переповнений всілякими варіантами міні. Це не означає, що всім потрібно терміново бігти за міні-спідницями, худнути, сидіти на дієтах і мучити себе. Це означає, що якщо ви любите міні, то вам пощастило.

фото: instagram.com/stylebox_page

фото: instagram.com/stylebox_page

Єдиний момент, на який варто звернути увагу, це стилізація міні. Сама по собі спідниця-міні - річ досить відверта, то до неї можна додати щось протилежне за змістом:

об'ємний светр / джемпер,

поло,

об'ємний піджак,

худі / світшот, олімпійка,

сорочка чоловічого крою і т. д.

фото: instagram.com/stylebox_page