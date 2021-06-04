Неймар проти Роналду: хто має кращі машини

Футбольні маестро Неймар та Кріштіану Роналду мають величезну любов до автомобілів. Про це свідчать деякі дивовижні машини, які є в їхніх гаражах, повідомляє Обозреватель.

Ці обидва футболісти є одними з найкращих у світі, що зробило їх і одними з найбагатших спортсменів. Зараз, маючи багато грошей, вони можуть легко втамувати свій апетит до автомобілів. Їхні колекції говорять самі за себе, і сайт зібрав список із декількох із них.

Lamborghini Veneno розганяється до "сотні" за 2,9 секунди. Джерело: Motor1

Неймар має автопарк із 13 автомобілів, серед яких по декілька Aston Martin, Ferrari, Lamborghini та Audi. Однак Lamborghini Veneno є однією з найкращих та найулюбленіших його моделей, за яку він віддав близько 420 000 доларів.

Цей гіперкар працює на 6,5-літровому двигуні V12 потужністю 750 к.с. із максимальною швидкістю 354 км/год. Він має 7-ступеневу повнопривідну трансмісію, яка дозволяє машині досягати 100 км/год лише за 2,9 секунди. МКП має незалежні перемикальні тяги, які полегшують напруження під час перемикання передач і запобігають зупинці автомобіля.

Шасі повністю аеродинамічне та створює мінімальний опір повітря та тепла навіть на максимальній швидкості. Задня частина Veneno має регульований вручну спойлер із трьома налаштуваннями висоти. Автомобіль є двомісним, як і більшість спорткарів на ринку. Електричні дзеркала з боковим оглядом автомобіля нагріваються, що запобігає надмірному запотіванню.

Максимальна швидкість Lykan Hypersport – 394 км/год. Джерело: Вікіпедія

Також у Неймара є спорткар Lykan Hypersport від компанії W Motors. Це двомісне купе, яке має 3,7-літровий твін-турбодвигун, який видає 780 к.с. при 7100 об/хв. Автомобіль також має 6-ступеневу послідовну систему трансмісії. Завдяки цьому всьому автомобіль досягає максимальної швидкості 394 км/год та розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди.

Цей спортивний автомобіль є ідеальним поєднанням потужності та стабільності. Для посилення контролю їзди Hypersport оснащений вентильованими керамічно-композитними дисковими гальмами та 15-дюймовими 6-поршневими алюмінієвими супортами. Lykan Hypersport коштує близько 315 400 доларів.

Двигун Lamborghini Aventador видає 740 к.с. Джерело: Motor1

Роналду ж володіє Lamborghini Aventador LP 700-4. Він має повний привід та 6,5-літровий двигун V12, який працює на атмосферному паливі та виробляє 740 к.с. при 8000 об/хв.

Його максимальна швидкість більше ніж 350 км/год, а "сотню" він набирає за 2,9 секунди. За автомобіль Кріштіану віддав 318 000 доларів, що цілком виправдано його високою потужністю та міцним дизайном.

Bugatti Chiron має 1500 к.с. і розганяється до 490 км/год. Джерело: Вікіпедія

Також у Роналду є Bugatti Chiron, яким він час від часу хизується у своїх соціальних мережах. На момент свого виходу цей автомобіль був найшвидшим і найпотужнішим у світі. Він має 8-літровий двигун W16, який генерує неймовірні 1500 к.с. при 6000 об/хв. Машина має максимальну швидкість 490 км/год.

Bugatti створив цей автомобіль так, щоб він отримав найвищі показники. Кузов має коефіцієнт опору 0,38 під час звичайної їзди, і він стає на рівні 0,35 на максимальній швидкості. Це зменшує коефіцієнт нагрівання і дозволяє забезпечити максимальну потужність, яку може отримати двигун. Цей автомобіль Роналду отримав у подарунок, але загалом він коштує близько 3 мільйонів доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Роналду нещодавно придбав двомісний родстер Ferrari Monza, який коштує понад 1,6 мільйона євро.