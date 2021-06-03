Яким буде літо в Україні: прогноз погоди на три місяці

В Україні нинішнє літо буде досить прохолодним, спекотної ﻿погоди очікувати не варто, повідомляє Обозреватель.

Екстремальних температур до +40 градусів не очікується. Щонайбільше можна розраховувати на +32 в окремі дні. Фактично літо почнеться приблизно з 10 червня і закінчиться на 10 днів раніше від календарного терміну. Аналогічна ситуація може виникнути і в наступному, 2022 році.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. Вона озвучила унікальний довгостроковий прогноз, що ґрунтується на моделі, яка була розроблена в цьому відділі інституту.

Далі наводимо пряму мову науковиці.

Цього літа 40-градусної спеки не буде

Вчора я почула прогноз Кульбіди (начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. – Ред.). Він сказав, що цього літа може бути до +40 градусів. Цим він мене просто спантеличив і ошелешив. Я порахувала – й у мене за моєю моделлю нічого такого не виходить.

Погодні умови цього року неординарні. Попередні роки не були такими прохолодними, як цей – судячи з того, як розвивалися події до нинішнього дня. Ті роки були набагато теплішими, гарячими. Нинішня весна була активною, але холодною і затяжною. Вона відзначалася нестійкістю – 5 днів холодних, 5 днів теплих.

Наша модель прогнозування, по суті, – єдина оригінальна модель у світі, яка дає такий деталізований прогноз. Вона абсолютно іншого класу й іншого підходу, ніж численні моделі. Вона аналогова.

Відповідно до цієї моделі:

червень цього року буде прохолодним і дощовим;

Липень теплим, але сухим і з двома періодами зниження температури;

серпень буде нестійким, а кінець літа – холодним і з опадами.

Прогноз, який я озвучую, актуальний для центральних регіонів України. Але всі процеси, які пов'язані з опадами, з різкими похолоданнями – великомасштабні. Я спокійно можу ними накривати всю територію України. Це дуже довгостроковий прогноз, тому він може відрізнятися на 1-2 дні. Температурні показники плюс-мінус 1-2 градуси.

Літо розпочнеться 10 червня. Комфортна погода встановиться тільки до 20-х чисел місяця

Червень буде дощовим. Зазвичай у червні-липні випадає найбільша сума опадів. У тому, що червень буде з опадами, немає жодних сумнівів. В окремі дні опади будуть дуже сильними. У першій половині місяця будуть неодноразові похолодання, але після 10 червня температура підніметься, а до третьої декади місяця вона стане дуже комфортною для відпочинку.

До 10 червня фактично літа не буде. За моїми розрахунками, літо почнеться після 10 червня. Похолодання, яке ми бачимо зараз, не останнє. Пізніше температура, звичайно, підвищиться, але до 10 червня знову знизиться. Можливо, що в першій декаді червня в окремих регіонах – на Прикарпатті, в Карпатах – у низинах можуть бути навіть заморозки.

У другій декаді місяця будуть неодноразові сильні зливові дощі. З 15 червня температура почне підвищуватися, але, як сказав Кульбіда, – до +40 градусів – не дійде. Це нонсенс. У третій декаді температура в центральних районах України в окремі дні буде доходити до +28...+30 градусів.

Тут може бути складна ситуація. Неодноразове короткочасне зниження температури можливе на початку місяця, але опадів буде дуже мало. Місяць буде сухим.

Після першої п'ятиденки температура доходитиме до +28...+30 градусів. Потім ближче до 20 липня буде незначне короткочасне похолодання, що супроводжуватиметься опадами. Причому опади можуть бути істотними. Однозначно можливі сильні грози, посилення вітру. Ці процеси можуть бути дуже активними.

До кінця місяця можливі незначні опади і температура близько +25...+28 градусів. Решту днів мають бути сухими і теплими, до +30 градусів.

Літня погода закінчиться 20 серпня

Серпень буде нестійким. Він буде відрізнятися від липня і нагадає нам про опади, які були в червні. В окремі дні можуть пройти сильні дощі.

У першій декаді температура може досягати +30 градусів. Протягом місяця кілька днів може доходити до +31...+32 градусів. Погода﻿ знову буде нестійкою – 5 днів одна температура, наступні 5 днів – інша. Досить прохолодна п'ятиденка з температурою від +20 до +25, потім знову потепління на п'ять днів. До кінця місяця, після 20 серпня, будуть значні опади та різке зниження температури.

Циклони почали циркулювати по-новому

Чому з погодою відбувається те, що відбувається? Справа в тому, що з початку нашого століття почала розвиватися нова атмосферна циркуляція. Зараз вона тільки розгойдується, щоб зайняти правильне положення. Мабуть, наступний рік буде ближчим до того, що ми маємо зараз.

Атмосферну циркуляцію визначають циклони й антициклони. Ці циклони зараз окреслюють свої характеристики на найближчі роки. Коли вона встановиться? Років через 15-20. За цей час роки будуть схожі один на інший, але нестійкість буде зберігатися.