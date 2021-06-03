Зеленський вже отримав другу дозу щеплення від коронавируса
Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк повідомив "Країні", що Володимир Зеленський вже отримав обидві дози вакцини від коронавируса, повідомляє Страна.ua.
"Так, безумовно, президент отримав другу дозу вакцини. Як і належить за графіком / протоколу. В амбулаторії, яка знаходиться на території Офісу президента", - сказав Михайло Подоляк.
Він додав, що президент вакцинувалася рівно через ту кількість днів, яке було необхідно. Однак точну дату не назвав і пояснив, чому про це офіційно не повідомляли.
"Зрозуміло, що повторно говорити про це публічно не мало сенсу", - пояснив Подоляк.
Спочатку інтервал між щепленнями імунобіологічних препаратів CoviShield становив 28 днів, проте в березні Міністерство охорони здоров'я збільшило його до 90 днів. Тобто Зеленський за графіком повинен був зробити щеплення до 2 червня.