Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Інтервенції, які Національний банк провів в середу, 2 червня, не змогли переломити тренд на зміцнення національної валюти.

Як стало відомо порталу « Курс України », вчора Національний банк в ході інтервенції на міжбанківському валютному ринку придбав 20 млн доларів за ціною 27,32 гривень. Поява регулятора після двомісячної відсутності на ринку розбурхало імпортерів, і сьогодні відразу після відкриття торгів на ринку виник перекіс в сторону попиту. В результаті котирування на короткий час зросли до 27,37 гривень на покупку і 27,41 гривень на продажу. Такі ціни стали несподіваним подарунком для продавців валюти, які не забули ним скористатися. До експортерам приєдналися спекулянти, що відчули можливість заробити на зниженні курсу. Вже після обіду співвідношення попит-пропозиція змінилося у зворотний бік: число продавців в два рази перевищило бажаючих купити. Котирування впали нижче рівня, який вчора захищав Нацбанк; був встановлений новий річний мінімум за безготівковим доларом.

До закриття торгів четверга опустилися на 2,2 копійки на покупці і 2,5 копійки на продажу в порівнянні із закриттям середовища.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,29 / 27,35 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися вже вчорашнього: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,3290 гривень пройшла в 9:41. На старті число покупців в 2 рази перевищувало число продавців валюти: імпортери, налякані вчорашнім раптовим виходом Нацбанку з інтервенцією, прийняли рішення купити і оплатити контракти, не сподіваючись на подальше зниження. Котирування відреагували зростанням, і вже о 10:10 було досягнуто денний максимум: 27,37 гривень на покупку і 27,41 гривень на продажу. Такі ціни залучили велику кількість бажаючих продати валюту, тому ціни тут же пішли вниз. Знадобилося 45 хвилин, щоб повернутися до стартових значень, після чого зниження продовжилося. Після обіду торгівля йшла в діапазоні 27,32-27,33 гривень, а пара угод незадовго до закриття торгів пройшла навіть по 27,30 гривень.

Котирування закриття - 27,293 / 27,31 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 30 млн у порівнянні з середою і склав 137,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3467 гривень.

Офіційний курс долара на 4 червня встановлений на позначці 27,34грівен за долар, зниження на 0,49 копійки.

Офіційний курс євро на 4 червня встановлений на позначці 33,2577 гривні за євро, зниження на 7,71 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2120. Сьогодні євро різко впав до американського долара після публікації сильних даних по ринку праці в США: згідно зі звітом ADP National Employment Report, число робочих місць в приватному секторі в травні збільшилася на 978 000, що є найбільшим збільшенням з червня минулого року.

Російський рубль сьогодні виріс до американського долара до 73,02 рублів за долар після того, як міністр фінансів Росії Антон Силуанов оголосив про наміри Росії виключити долар з Фонду національного добробуту, замінивши його євро, китайським юанем і золотом. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 73,15-73,28 рубля за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали в основному по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Відсутність Нацбанку на сьогоднішніх торгах на міжбанку підтвердило припущення, що регулятор не планує жорстко гальмувати зміцнення гривні і буде виходити на ринок тільки з метою обмежити швидкість цього процесу. Те, що сьогодні ціни пішли нижче захищається вчора рівня, означає, що долар може продовжити зниження і далі. Найближчою серйозною метою для зниження є рівень 27,18-27,20 гривень, до якого безготівковий долар кинеться в найближчому часі.

Готівковий долар в столиці до вечора подешевшав до 27,26-27,27 гривень. Зниження за день склало ще 7 копійок. Оператори валютного ринку очікують деякої стабілізації в п'ятницю, але все буде залежати від настрою учасників торгів на міжбанку. Якщо зниження безготівкового долара продовжиться тими ж темпами, вже завтра ми можемо побачити 27,20-27,22 гривень за готівковий долар в обмінниках.

Готівковий долар в столиці до вечора подешевшав до 27,26-27,27 гривень. Зниження за день склало ще 7 копійок. Оператори валютного ринку очікують деякої стабілізації в п'ятницю, але все буде залежати від настрою учасників торгів на міжбанку. Якщо зниження безготівкового долара продовжиться тими ж темпами, вже завтра ми можемо побачити 27,20-27,22 гривень за готівковий долар в обмінниках.

Готівковий долар в столиці до вечора подешевшав до 27,26-27,27 гривень. Зниження за день склало ще 7 копійок. Оператори валютного ринку очікують деякої стабілізації в п'ятницю, але все буде залежати від настрою учасників торгів на міжбанку. Якщо зниження безготівкового долара продовжиться тими ж темпами, вже завтра ми можемо побачити 27,20-27,22 гривень за готівковий долар в обмінниках.