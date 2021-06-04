"Чорна цвіль" вже в Єгипті: наскільки небезпечна й чи потрапить в Україну

"Чорна цвіль", яка вважалася локальною постковідною хворобою в Індії, почала розповсюдження по світу, повідомляє Страна.ua.

Перші випадки мукормікозу зафіксовані в Єгипті та Іраку. Пацієнтам проводять операції з видалення очей. Є летальні випадки.

Єгипет далеко від України, але не дуже: туди сотнями тисяч літають відпочивати українські туристи. Тому поява мукормікозу в цій країні - тривожний сигнал і для нас.

Отже, що відомо про поширення "чорної цвілі"?

Що відомо про мукормікоз і як з ним борються в Індії

Мукормікоз - рідкісна інфекція, яка у зв'язці з коронавірусом уперше була згадана в ЗМІ 9 травня 2021 року. До недавніх пір всі випадки були зафіксовані в Індії, де бушує агресивний індійський штам коронавірусу.

Мукормікоз, який ще називають "чорною пліснявою", спочатку проявляється у вигляді кашлю і задишки, високої температури та лихоманки.

На початковому етапі людину можна врятувати та вберегти від важких наслідків. Призначається курс лікування дексаметазоном (дешевим препаратом, доступним в Україні, але з важкими побічними ефектами) або спеціальною сироваткою (знаходиться в дефіциті й коштує дорого; курс лікування однієї людини - 2688 доларів).

Якщо не визначити хворобу відразу, протягом декількох днів інфекція вражає слизову або щелепу. Це умовний другий етап. Щоб врятувати людину, вже потрібно проводити операцію - з видалення очей або кісток щелепи. В іншому випадку грибок вражає мозок - людина помирає.

Небезпечна хвороба називається асоційованою з індійським штамом коронавірусу. Для простоти - наслідком. В Індії мукормікоз часто фіксується у тих, хто вже переміг ковід.

Індійська влада повідомляла, що грибок не передається повітряно-крапельним або іншим шляхом. Але нові закордонні випадки, про які ми розповімо далі, ставлять під сумнів цю гіпотезу.

За останніми даними, в Індії зафіксовано майже 12 тисяч випадків "чорної цвілі" у людей. Приріст за два дні склав близько 3 тисяч осіб. Половині інфікованих провели операції з видалення очей або щелеп. Число померлих не оновлюється - точно відомо про 219 пацієнтів (станом на 24 травня).

Паралельно в Індії стала розвиватися так звана "жовта цвіль". Випадки поодинокі в штаті Уттар-Прадеш. Лікувати намагаються ін'єкціями амфотерицину В - протигрибковим препаратом широкого спектра. Теж розвивається після ковіду в сукупності з антисанітарією. Викликає гнійне ураження різних органів і тканин аж до некрозу і летального результату.

"Дуже важливо утримувати ваш будинок в чистоті й очистити прилеглу територію, наскільки це можливо. Видаліть старі продукти та фекалії якомога швидше, щоб запобігти зростанню бактерій і грибків. Вологість в будинку також важлива. Правильний рівень вологості становить від 30% до 40%" , - стверджують індійські фахівці.

"Жовта цвіль" поки не вийшла за межі Індії. Не було таких відомостей і про "чорну цвіль". Але днями ситуація змінилася - важкі випадки й смерті зафіксували в Єгипті та Іраку.

Чорна цвіль в Єгипті та Іраку

З початку червня чорний грибок перестав бути локальною індійською інфекцією.

Щонайменше семеро випадків мукормікозу підтверджені в Єгипті. Трьом видалили уражені органи: очі або щелепи - не уточнюється.

В Іраку зафіксовано чотири випадки. Двоє пацієнтів померли.

Індійські лікарі не повідомляли, звідки в організмі ковід-хворих з'являвся мукормікоз. Їх єгипетські колеги оприлюднили такі дані.

Вказується, що більшість хворих єгиптян підхопили чорний грибок через апарати ШВЛ, за допомогою яких дихала людина.

Такий механізм передачі - через навколишні предмети - називається опосередкованим контактним. Він трохи менше поширений, ніж аерозольний (повітряно-крапельний), але все одно є вкрай частим і небезпечним.

Виходить, що хворі на коронавірус єгиптяни були підключені до апаратів ШВЛ, всередині яких знаходилися спори чорного грибка. Сам ковід вони перемогли, але в ослаблений організм потрапив і поширився мукормікоз.

Чи небезпечний мукормікоз для українців

Якщо відштовхуватися від єгипетського досвіду, загроза зараження українців мукормікозом є. Її ми умовно розділимо мінімум на два типи.

Українець може захворіти на коронавірус під час відпочинку в Єгипті, опинитися в місцевій лікарні, а далі - російська рулетка - буде там "чорний грибок" чи ні. Індійський штам коронавірусу проникне в Україну (з огляду на те, що ідентифікація відбувається тільки в лабораторії, він вже може бути в країні). Санітарні умови в деяких лікарнях, де лікуються ковід-хворі, залишають бажати кращого. Не виключено, що на апаратах ШВЛ в Україні може зустрічатися і "чорна цвіль".

Не на руку тут те, що чорна цвіль дуже любить спеку й вологу, які підступають до України. Влітку 2021 року в країні очікуються до +40 і опади.

Чи захищають від індійського штаму вакцина "Коронавак", яку вводять українцям, - немає даних. "Пфайзер" - так, але ефективність 88%. "АстраЗенека" - теж так, всього на 60%.