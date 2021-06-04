"Чорна цвіль" вже в Єгипті: наскільки небезпечна й чи потрапить в Україну
"Чорна цвіль", яка вважалася локальною постковідною хворобою в Індії, почала розповсюдження по світу, повідомляє Страна.ua.
Перші випадки мукормікозу зафіксовані в Єгипті та Іраку. Пацієнтам проводять операції з видалення очей. Є летальні випадки.
Єгипет далеко від України, але не дуже: туди сотнями тисяч літають відпочивати українські туристи. Тому поява мукормікозу в цій країні - тривожний сигнал і для нас.
Отже, що відомо про поширення "чорної цвілі"?
Що відомо про мукормікоз і як з ним борються в Індії
Мукормікоз - рідкісна інфекція, яка у зв'язці з коронавірусом уперше була згадана в ЗМІ 9 травня 2021 року. До недавніх пір всі випадки були зафіксовані в Індії, де бушує агресивний індійський штам коронавірусу.
Мукормікоз, який ще називають "чорною пліснявою", спочатку проявляється у вигляді кашлю і задишки, високої температури та лихоманки.
На початковому етапі людину можна врятувати та вберегти від важких наслідків. Призначається курс лікування дексаметазоном (дешевим препаратом, доступним в Україні, але з важкими побічними ефектами) або спеціальною сироваткою (знаходиться в дефіциті й коштує дорого; курс лікування однієї людини - 2688 доларів).
Якщо не визначити хворобу відразу, протягом декількох днів інфекція вражає слизову або щелепу. Це умовний другий етап. Щоб врятувати людину, вже потрібно проводити операцію - з видалення очей або кісток щелепи. В іншому випадку грибок вражає мозок - людина помирає.
Небезпечна хвороба називається асоційованою з індійським штамом коронавірусу. Для простоти - наслідком. В Індії мукормікоз часто фіксується у тих, хто вже переміг ковід.
Індійська влада повідомляла, що грибок не передається повітряно-крапельним або іншим шляхом. Але нові закордонні випадки, про які ми розповімо далі, ставлять під сумнів цю гіпотезу.
За останніми даними, в Індії зафіксовано майже 12 тисяч випадків "чорної цвілі" у людей. Приріст за два дні склав близько 3 тисяч осіб. Половині інфікованих провели операції з видалення очей або щелеп. Число померлих не оновлюється - точно відомо про 219 пацієнтів (станом на 24 травня).
Паралельно в Індії стала розвиватися так звана "жовта цвіль". Випадки поодинокі в штаті Уттар-Прадеш. Лікувати намагаються ін'єкціями амфотерицину В - протигрибковим препаратом широкого спектра. Теж розвивається після ковіду в сукупності з антисанітарією. Викликає гнійне ураження різних органів і тканин аж до некрозу і летального результату.
"Дуже важливо утримувати ваш будинок в чистоті й очистити прилеглу територію, наскільки це можливо. Видаліть старі продукти та фекалії якомога швидше, щоб запобігти зростанню бактерій і грибків. Вологість в будинку також важлива. Правильний рівень вологості становить від 30% до 40%", - стверджують індійські фахівці.
"Жовта цвіль" поки не вийшла за межі Індії. Не було таких відомостей і про "чорну цвіль". Але днями ситуація змінилася - важкі випадки й смерті зафіксували в Єгипті та Іраку.
Чорна цвіль в Єгипті та Іраку
З початку червня чорний грибок перестав бути локальною індійською інфекцією.
Щонайменше семеро випадків мукормікозу підтверджені в Єгипті. Трьом видалили уражені органи: очі або щелепи - не уточнюється.
В Іраку зафіксовано чотири випадки. Двоє пацієнтів померли.
Індійські лікарі не повідомляли, звідки в організмі ковід-хворих з'являвся мукормікоз. Їх єгипетські колеги оприлюднили такі дані.
Вказується, що більшість хворих єгиптян підхопили чорний грибок через апарати ШВЛ, за допомогою яких дихала людина.
Такий механізм передачі - через навколишні предмети - називається опосередкованим контактним. Він трохи менше поширений, ніж аерозольний (повітряно-крапельний), але все одно є вкрай частим і небезпечним.
Виходить, що хворі на коронавірус єгиптяни були підключені до апаратів ШВЛ, всередині яких знаходилися спори чорного грибка. Сам ковід вони перемогли, але в ослаблений організм потрапив і поширився мукормікоз.
Чи небезпечний мукормікоз для українців
Якщо відштовхуватися від єгипетського досвіду, загроза зараження українців мукормікозом є. Її ми умовно розділимо мінімум на два типи.
- Українець може захворіти на коронавірус під час відпочинку в Єгипті, опинитися в місцевій лікарні, а далі - російська рулетка - буде там "чорний грибок" чи ні.
- Індійський штам коронавірусу проникне в Україну (з огляду на те, що ідентифікація відбувається тільки в лабораторії, він вже може бути в країні). Санітарні умови в деяких лікарнях, де лікуються ковід-хворі, залишають бажати кращого. Не виключено, що на апаратах ШВЛ в Україні може зустрічатися і "чорна цвіль".
Не на руку тут те, що чорна цвіль дуже любить спеку й вологу, які підступають до України. Влітку 2021 року в країні очікуються до +40 і опади.
Чи захищають від індійського штаму вакцина "Коронавак", яку вводять українцям, - немає даних. "Пфайзер" - так, але ефективність 88%. "АстраЗенека" - теж так, всього на 60%.