У Раді підтримали закон про штрафи для автомобілістів

Народні депутати Верховної Ради України в четвер, 3 червня, 280 голосами ухвалили в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3742. Він дозволяє Укртрансбезпеці в судовому порядку штрафувати за порушення норм габаритно-вагового контролю (ГВК, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на сайті﻿ парламенту, тепер Укртрансбезпеці можна буде отримувати дані з державних електронних інформресурсів.

Окрім того, зазначеним документом підвищено відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством норм ГВК.

Так, в Україні за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою фото- та відеозйомки (зокрема в автоматичному режимі), вводиться адміністративна відповідальність.

Крім того, за виконання перевезень пасажирів або вантажів без документів доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень. Якщо такі перевезення міжнародні – 34 тис. гривень.

За порушення норм габаритно-вагового контролю розмір штрафу варіюється від 8,5 тис. до 51 тис. гривень, а саме:

перевищення на 5-10% у разі перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис. грн);

перевищення на 10-20% – 1000 НМДГ (17 тис. грн);

на 20-30% – 2000 НМДГ (34 тис. грн);

більш ніж на 30% – 3000 НМДГ (51 тис. грн).

Порядок проведення рейдових перевірок і ГВК визначатиме Кабінет міністрів України.

У пояснювальній записці до закону вказано, що він буде сприяти:

збереженню життя і здоров'я людей;

поліпшенню стану безпеки дорожнього руху;

зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод;

збереженню від остаточного руйнування автомобільних доріг загального користування;

зменшення витрат на утримання та ремонт дорожнього покриття і збереження вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, економії коштів місцевих бюджетів і т.д.

Поіменне голосування парламентаріїв за законопроєкт:

Додамо, у першому читанні в Раді ухвалили законопроєкт № 3742 у лютому. Тоді його підтримали 308 народних депутатів.