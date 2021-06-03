Україна евакуювала з "карантинного" Непалу всіх охочих своїх громадян

Всі громадяни України, які застрягли в Непалі через припинення авіасполучення, повернулися до Україну, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"За сприяння посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину" , — сказав речник МЗС.

За його словами, всі українські громадяни, які потребували термінового повернення в Україну, вже виїхали з Непалу.

"Нині в Непалі перебувають дещо понад 20 українців, 10 з яких перебувають у високогірних районах. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримують з ними зв’язок і в разі потреби готові надати необхідне сприяння" , — повідомив Ніколенко.

За словами дипломата, з 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Поки можна вилетіти до Гуанчжоу (Китай), Дохи (Катар) і Стамбула (Туреччина).