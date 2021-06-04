Нурмагомедов підпише контракт із футбольним клубом

Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Хабіб Нурмагомедов незабаром стане гравцем футбольної команди "Легіон-Динамо". Зараз клуб виступає в третьому за силою дивізіоні Росії (ПФЛ, повідомляє Обозреватель.

Президент махачкалинського колективу Шаміль Лахіялов підтвердив цю інформацію на своїй сторінці в Instagram, написавши, що на наступних зборах засновників команди буде розглянуто питання щодо підписання контракту з колишнім чемпіоном UFC. За його словами, для того, щоб угода набула чинності, Хабібу потрібно лише поставити підпис та вписати бажану суму в поле з зарплатою.

"У зв'язку з останньою заявою Хабіба Нурмагомедова на своїй сторінці в Instagram найближчим часом у терміновому порядку зберемося на збори засновників ФК "Легіон-Динамо". На порядку денному: 1. Завдання і мета на сезон 2021/22 – вихід до першого дивізіону (для мотивації). 2. Підписання контракту з Нурмагомедовим Хабібом Абдулманаповичем. Залишилося тільки вписати суму та поставити підпис" , – оголосив Лахіялов.

"Легіон-Динамо" підпише контракт із Хабібом. Джерело: Instagram Шаміля Лахіялова

Відзначимо, що раніше російський боєць MMA опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому він грає у футбол. У підписі до ролика Хабіб зазначив, що йому потрібна мотивація та звернувся до офіційного акаунту "Легіон-Динамо".

Хабіб грає у футбол. Джерело: Instagram Хабіба Нурмагомедова

Махачкалинський клуб був заснований у 2015 році. Зараз команда виступає в першій групі ПФЛ і посідає четверте місце з 61 очком після 30 турів.