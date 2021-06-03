В дитсадку Чернівецької області отруїлися діти і двоє вихователів

Упродовж останніх кількох днів до закладів первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької області звернулися 13 дітей і двоє дорослих, які мають симптоми харчового отруєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ, усі хворі діти відвідують один заклад дошкільної освіти в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, а дорослі - вихователі цього закладу.

"Усі хворі скаржилися на підвищення температури тіла в межах 37-38° С, нудоту, блювоту і пронос. Наразі вони отримують амбулаторне лікування. Попередній діагноз – "гострий гастроентероколіт", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що Чернівецький обласний лабораторний центр спільно з Держпродспоживслужбою невідкладно розпочали епідеміологічне розслідування і здійснення протиепідемічних заходів.

"Під час епідеміологічного розслідування проведено опитування працівників їдальні та батьків хворих дітей, обстежено їдальню, відібрано харчові продукти на бактеріологічне дослідження, питну воду - на бактеріологічне, фізико-хімічне дослідження, змиви з об'єктів довкілля. Проведено бактеріологічне обстеження працівників їдальні на носійство патогенної мікрофлори кишкової групи. Виконано завершальну дезінфекцію", - повідомляють у центрі.

Там додають, що, за даними опитування вихователів і батьків, ознаки гострих кишкових інфекцій виявили у 29 дітей, зокрема й тих, батьки яких по медичну допомогу не зверталися.