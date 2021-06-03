Треба випалити це з України — Кравчук назвав спосіб вирішити проблему з Донбасом

Україна повинна об'єднати політичні сили для вирішення проблеми з Донбасом — про це заявив експрезидент України, голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук в програмі "Сьогодні Ввечері, повідомляє Украина24.

"Якщо ми об'єднаємо політичні сили, якщо в парламенті буде єдність стосовно встановлення миру на Донбасі, і метою буде повернення всіх територій, думаю, не буде таких проблем і питань, які б ми не могли вирішити. А ми сьогодні як лебідь, рак і щука, в парламенті говорять необгрунтовані речі, які межують зі зрадою України" , — сказав він.

Кравчук розповів, кого він вважає зрадниками.