Треба випалити це з України — Кравчук назвав спосіб вирішити проблему з Донбасом
Україна повинна об'єднати політичні сили для вирішення проблеми з Донбасом — про це заявив експрезидент України, голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук в програмі "Сьогодні Ввечері, повідомляє Украина24.
"Якщо ми об'єднаємо політичні сили, якщо в парламенті буде єдність стосовно встановлення миру на Донбасі, і метою буде повернення всіх територій, думаю, не буде таких проблем і питань, які б ми не могли вирішити. А ми сьогодні як лебідь, рак і щука, в парламенті говорять необгрунтовані речі, які межують зі зрадою України", — сказав він.
Кравчук розповів, кого він вважає зрадниками.
"Наведу приклад. У Польщі є опозиція? Є. Але скажіть, будь ласка, польська опозиція їздить до Німеччини або України консультуватися, як будувати Польщу? А наші ОПЗЖ їдуть в Москву, зустрічаються з Путіним, він дає їм установки, вони приїжджають і будують російську Україну або Україну з російськими методами управління. Потрібно випалити це з України, випалити, і тоді, коли у нас не буде таких проблем, я думаю, всі питання будуть вирішуватися швидко та організовано", — сказав він.