Данія вирішила висилати біженців за межі Європи

Влада Данії схвалили закон, який дозволяє висилати прохачів притулку за межі Європи, повідомляє Лента.Ру.

"Якщо ви подасте прохання про надання притулку в Данії, ви будете знати, що вас відішлють в країну за межами Європи, і завдяки цьому, ми сподіваємося, люди перестануть шукати в Данії притулку", - розповів представник правлячої в країні соціал-демократичної партії по питань міграції Расмус Стоклунд.

Очікувати рішення за своїм запитом вони зможуть в спеціальних таборах в інших країнах, в тому числі в Африці. У яких конкретно країнах їх будуть розміщувати - поки що не повідомляється.

Проти цього рішення виступили некомерційні організації всередині країни і в ООН: в міжнародній організації вказали на те, що за Данією в цьому можуть послідувати інші країни, і це загрожує збільшенням ризиків для біженців.

За останній рік притулку в Данії попросили близько 1,5 тисяч осіб, максимуму в 21 тисячу цей показник досягав у 2015 році, під час міграційного кризи. Тоді в європейські країни хлинув потік з більш ніж мільйона біженців.