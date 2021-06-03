ДПСУ досі не з'ясувала, де зниклий в Одесі офіцер

В Одесі третю добу шукають зниклого офіцера Державної прикордонної служби Олексія Черткова. Наразі місцезнаходження начальника штабу Одеського загону Морської охорони невідоме, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначили в прикордонній службі, ситуація, яка склалася зі зникненням офіцера, є надзвичайно нестандартною.

"Ситуація надзвичайно нестандартна. Жодні версії в інтересах слідства не розголошуються" , - наголосили в регіональному управлінні.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що в Одесі зник офіцер ДПСУ Олексій Чертков. Прикордонник вийшов вранці з дому, але на роботу не з'явився. Після цього його оголосили в розшук.

До пошуків Черткова залучили підрозділи ДПСУ, Служби безпеки України, а також поліцію. Вчора правоохоронці порушили за фактом зникнення офіцера кримінальну справу.