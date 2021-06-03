МОЗ розпочало запис жителів ОРДЛО і Криму на вакцинацію

Жителі тимчасово окупованих територій України тепер можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через спеціальний контакт-центр Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які живуть на тимчасово окупованих РФ територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим і м. Севастополя і належать до пріоритетних груп, вакцинація яких наразі відбувається в Україні (насамперед літні люди віком 65 років і старше). Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що під час розмови потрібно повідомити операторові, з якого людина населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), зазначити свої дані й обрати найбільш зручний пункт щеплення.

"Оператор здійснить запис на вакцинацію і надішле вам SMS-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо ви маєте український номер телефону, або листи на електронну пошту - в разі його відсутності", - зазначають у ЦОЗ.

Там додають, що цей ідентифікатор також передадуть у Держприкордонслужбу України, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні уряду України території.

"Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати в контакт-центр", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.