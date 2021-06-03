В Україну повернувся побіжний екс-регіонал

В Україну повернувся побіжний нардеп з "Партії регіонів" Микола Левченко. Про це написав член української делегації в ТКГ Денис Казанський, повідомляє Телеграф.

Він повідомив, що Левченко втік до Росії в 2015 і всі ці роки переховувався там від правосуддя.

"Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєва озвучити свій" ультиматум "на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії", - написав Казанський.

В даний час всі справи проти Левченко в Україні закриті.