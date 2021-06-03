Данія відкликала дозвіл на будівництво "СП-2"

Данська апеляційна рада з проблем навколишнього середовища і продовольства відкликав дозвіл на проведення робіт з прокладання газопроводу "Північний потік 2" на території країни, повідомляє Интерфакс-Украина.

Польський інформаційний портал Biznes Alert нагадав, що 12 липня 2019 року Датське агентство охорони навколишнього середовища видало дозвіл на будівництво наземної ділянки через територію країни. Після рішення апеляційного ради з проблем навколишнього середовища і продовольства Данії, яке було прийнято 31 травня, роботи повинні бути припинені.

"Я жалкую про це рішення. Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від властей щодо" Північного потоку 2 ", була підтверджена необхідність продовження робіт по ряду заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для деяких видів дрібних тварин, які мешкають на узбережжі. З Відтоді ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин, але апеляційна рада стверджує, що всі ці заходи повинні бути повністю дотримані до видачі екологічного дозволу ", - прокоментував ситуацію заступник директора і керівник відділу будівельних проектів датської компанії Energinet Маріан Кааг.

Довжина наземної ділянки газопроводу "Північний потік 2" на території Данії складає приблизно 210 км.